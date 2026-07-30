Mau News: वसूली वारंट पर फरार चल रहा सफाई कर्मी गिरफ्तार
Mau News: मधुबन में पुलिस ने न्यायालय के वसूली वारंट पर फरार नगर पंचायत के सफाई कर्मी राजेन्द्र यादव को गिरफ्तार किया। उपनिरीक्षक रागिनी वर्मा की टीम ने मुखबिर की सूचना पर उसे उसके घर से पकड़ा। राजेन्द्र के खिलाफ मऊ न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था।
Mau News: मधुबन। थाना क्षेत्र में न्यायालय के वसूली वारंट पर फरार चल रहे नगर पंचायत के सफाई कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राजेन्द्र यादव निवासी उसुरी के रूप में हुई है। उपनिरीक्षक रागिनी वर्मा मोबाइल टीम के साथ क्षेत्र में लंबित विवेचना और वारंटियों की तलाश में चेकिंग के लिए निकली थीं। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर टीम ग्राम उसुरी पहुंची, जहां वांछित वारण्टी राजेन्द्र यादव अपने घर पर मौजूद मिला। राजेन्द्र यादव के खिलाफ मऊ न्यायालय द्वारा इश्यू वार्ड जारी था। पुलिस ने वारंटी सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर थाने लाई और कार्रवाई करते हुए चालान न्यायालय भेजा।
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