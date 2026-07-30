Mau News: जुआ खेलते तीन जुआरी धराए, नकदी व ताश के पत्ते बरामद

Mau News: घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के अमिला पर पठान टोला बास की कोठी से बुधवार की दोपहर करीब ढाई बजे जुआ खेल रहे तीन जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायालय को चालान कर दिया। कोतवाली के उपनिरीक्षक सूरज सिंह एवं सुधीर कुशवाहा की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि अमिला के पठान टोला बास को कोठी पर प्रतिदिन कुछ जुआरी जुआ खिलते हैं। जिसमें हजारों रुपये की हार जीत होती है। जिसके आधार पर बुधवार की दोपहर करीब ढाई बजे पुलिस टीम ने छापेमारी की तो मौके पर जुआ खेलते समय टेढ़ी गली अमिला निवासी शहजाद, पठान टोला अमिला निवासी प्रमोद एवं आजाद को जुआ खेलते समय रंगे हाथ पकड़ लिया।