Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mau News: चाकू मारकर हत्या का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

Mau News: - कब्जे से चाकू बरामद, पुलिस ने की कार्रवाई, गया जेल ब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया एक चाकू भी बरामद किया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता और आर्म

Mau News: चाकू मारकर हत्या का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Mau News: मधुबन, हिन्दुस्तान संवाद। थाना की पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हत्या का प्रयास करने के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया एक चाकू भी बरामद किया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। न्यायालय में रिमांड के लिए पेश कर जेल भेज दिया। इस मामले में शामिल शेष तीन अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मधुबन थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में उपनिरीक्षक विजय कुमार शुक्ला अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे।

इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शैलेश यादव को उसके गांव सूरजपुर के पास पंचमहला से शनिवार दोपहर करीब पौने एक बजे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि विगत दो जुलाई की शाम करीब 5 बजे सूरजपुर गांव में खेत की मेड़ बांधने को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में विपक्षियों ने सुरेश यादव पुत्र श्यामदेव यादव पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। पीड़ित सुरेश यादव की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार अभियुक्त शैलेश यादव को पुलिस ने न्यायालय में रिमांड के लिए पेश कर जेल भेज दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Mau News Mau Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।