Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mau News: पीएम श्री विद्यालयों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

Mau News: - महत्वपूर्ण संसाधनों एवं परिसंपत्तियों की सुरक्षा पर दिया जोर जिलाधिकारी कार्यालय में पीएम श्री विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के

Mau News: पीएम श्री विद्यालयों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के निर्देश

Mau News: मऊ, संवाददाता। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय में पीएम श्री विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के संबंध में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक पीएम श्री विद्यालय में सुरक्षा कर्मियों की प्रभावी तैनाती सुनिश्चित की जाए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। साथ ही महत्वपूर्ण संसाधनों एवं परिसंपत्तियों की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर सतत निगरानी रखी जाए तथा विद्यालय में आने-जाने वाले प्रत्येक आगंतुक का नाम, पहचान, आगमन एवं प्रस्थान का समय अनिवार्य रूप से आगंतुक पंजिका में दर्ज किया जाए।

सुरक्षा कर्मियों के नियुक्त होने के बाद विद्यालय परिसर, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर कक्ष सहित अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों एवं परिसंपत्तियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तत्काल विद्यालय प्रबंधन एवं स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराई जाए, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय की परिसंपत्तियों को किसी भी प्रकार की क्षति, चोरी अथवा तोड़फोड़ जैसी घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कर्मी पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण एवं निगरानी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की सतत समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Mau News Mau Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।