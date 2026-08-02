Mau News: पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए हुई शांति समिति की बैठक
Mau News: सचित्र : 17-चिरैयाकोट थाने में आयोजित शांति समिति की बैठक में जानकारी देती एसडीएम अर्चना अग्निहोत्री के मद्देनजर उपजिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री की अ
Mau News: चिरैयाकोट, हिन्दुस्तान संवाद। थाना प्रांगण में शुक्रवार की शाम आगामी पर्व चेहल्लुम और श्रावण मास को सकुशल सम्पन्न कराने के मद्देनजर उपजिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम पीस कमेटी की बैठक हुई। एसडीएम ने कहा कि पर्व मनाने के दौरान शासन के नियमों का ध्यान रखे। साथ ही एक दूसरे की भावनाओं का भी ख्याज रखे। बताया कि श्रावण मास भगवान शिव के पूजन अर्चन के लिए पवित्र महीना है। इसे भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। पर्व पर साफ-सफाई, रास्ते में लटक रहे विद्युत तार और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए नगर प्रशासन और बिजली विभाग को निर्देश दिया।
इस अवसर पर थाना उप निरीक्षक मनोज सिंह, कमला प्रसाद, हेड मुहर्रिर संतोष कुमार, अशोक, प्रिंस, अंकित, रीतिक त्रिपाठी, मुंशी कुरैशी, छन्नू कुरैशी, मुस्तकीम, इस्तेयाक कुरैशी, प्रभुनाथ सिंह, कांवरिया संघ के दीपक गुप्ता, सत्यम जायसवाल, रिशु वर्मा, सूरज मद्धेशिया, अमित पासवान आदि अनेकों लोग मौजूद रहे।
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