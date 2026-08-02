Mau News: पीडीए चौपाल में भाजपा सरकार की गिनाई खामियां

Mau News: मधुबन, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र के जमुनीपुर में रविवार को श्यामप्यारी मौर्य की अध्यक्षता में पीडीए चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सपा की राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य लीलावती कुशवाहा ने भाजपा सरकार की खामियां गिनाई। सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में सरकारी अमला मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं। सरकार भूल गई है कि जनता की चुनी हुई सरकार है। पीडीए चौपाल में उपस्थित महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि गांव-गांव शराब की दुकान खोलवाना सरकार को महंगा पड़ेगा। चौपाल को शिव जी मौर्य, रामचन्द्र मौर्य, परासी चौहान, कैलाश मौर्य, अनीता चौहान, बुची चौहान, सुभद्रा कुमारी, कांती राजभर, ज्ञांती मौर्य, रंभा चौहान, गुड़ी चौहान, मिथिलेश कुशवाहा, राजकुमारी, जय प्रकाश मौर्य आदि लोगों ने सम्बोधित किया।