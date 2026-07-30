Mau News: 16 मनचलों पर कसा शिकंजा, पांच वाहनों का चालान
Mau News: - आपरेशन मजनू के तहत एंटी रोमियो टीम ने की कार्रवाई दी तथा पांच वाहनों का चालान किया। पुलिस टीम ने दोहरीघाट कस्बा, स्कूलों एवं कॉलेजों के आस-पास, मुक
Mau News: दोहरीघाट, हिन्दुस्तान संवाद। थाना दोहरीघाट की मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑपरेशन मजनू के तहत गुरुवार को विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से 16 मनचलों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें सख्त चेतावनी दी तथा पांच वाहनों का चालान किया। पुलिस टीम ने दोहरीघाट कस्बा, स्कूलों एवं कॉलेजों के आस-पास, मुक्तिधाम, सब्जी मंडी तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना किसी उचित कारण के घूम रहे संदिग्ध युवकों एवं मनचलों की गहन जांच की गई। कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं एवं छात्राओं को असहज करने वाले युवकों के खिलाफ सख्ती बरती गई।
कई लोगों से बंधपत्र भरवाया गया, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पांच वाहनों का चालान किया गया। संबंधित युवकों को भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की कड़ी हिदायत दी गई। मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रभारी उप निरीक्षक नेहा सिंह पटेल ने बताया कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।
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