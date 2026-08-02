Mau News: 12 मनचलों को पकड़कर भरवाया बंधपत्र, दी कड़ी चेतावनी

Mau News: 12 मनचलों को पकड़कर भरवाया बंधपत्र, दी कड़ी चेतावनी
Mau News: - ऑपरेशन मजनू के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम ने चलाया अभियान नगर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर सघन जांच किया। कार्रवाई के दौर
Mau News: घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए घोसी पुलिस ने शनिवार को ऑपरेशन मजनू के तहत व्यापक अभियान चलाया। एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम ने नगर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर सघन जांच किया। कार्रवाई के दौरान 12 मनचलों को पकड़कर थाने लाई। जिनका उनके अभिभावकों से बंध पत्र भरवाकर कड़ी चेतावनी के बाद छोड़ दिया। आपरेशन मजनू अभियान के तहत सर्वोदय पीजी कॉलेज, जूनियर हाईस्कूल घोसी, मझवारा मोड़, रेलवे स्टेशन तथा अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे युवकों से पूछताछ की गई। संदिग्ध गतिविधियों में पाए गए 12 युवकों को गिरफ्तार कर उनके अभिभावकों से बंध पत्र भरवाया गया।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन वाहनों का चालान किया गया। इसके अलावा कई अन्य युवकों को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड की उपनिरीक्षक जशोदा ने बताया कि ऑपरेशन मजनू का उद्देश्य छात्राओं एवं महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना तथा सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली छेड़छाड़ और अभद्रता जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से अभियान चलाया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति महिलाओं या छात्राओं से अभद्रता करता हुआ अथवा संदिग्ध परिस्थितियों में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान उपनिरीक्षक जशोदा के साथ महिला आरक्षी रवीना गौतम व स्वाति पाल सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
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