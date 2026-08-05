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Mau News: सात खाद्य पदार्थों के लिए नमूने, 2351 किलोग्राम आटा सीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - जिलेभर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की सघन छापेमारी, दी चेतावनी सात खाद्य पदार्थों के लिए नमूने, 2351 किलोग्राम आटा सीजसात खाद्य पदार्थों के लिए नमूने

Mau News: सात खाद्य पदार्थों के लिए नमूने, 2351 किलोग्राम आटा सीज

Mau News: मऊ, संवाददाता। जनपद में संचालित फ्लोर मिलों (आटा निर्माण इकाइयों) एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों पर बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया।

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जांच के दौरान किए गए कार्य

भियान के दौरान कुल सात खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय मंजूषा सिंह के निर्देशन में खाद्य सचल दल ने विभिन्न फ्लोर मिलों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इंडस्ट्रियल एरिया ताजोपुर स्थित एक आटा मिल के गोदाम में रखे पैकेटों पर निर्माण तिथि अग्रिम अंकित पाए जाने तथा पैकेजिंग एवं लेबलिंग में अनियमितताएं मिलने पर चक्की आटा के दो नमूने संग्रहित किए। साथ ही लगभग 2351 किलोग्राम आटा, जिसकी अनुमानित कीमत 94,040 रुपये है, को मौके पर सीज कर दिया।

अन्य प्रतिष्ठानों की जांच

इसके अतिरिक्त कसारा मोड़, कोपागंज स्थित रिद्धि सिद्धि प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर पाई गई कमियों के संबंध में सुधार नोटिस जारी किया गया। गालिबपुर भीटी स्थित प्रतिष्ठान से अमृत सुपर पफ ब्रांड वनस्पति का नमूना लिया गया। उप जिलाधिकारी मधुबन की उपस्थिति में बस स्टैंड, मधुबन स्थित मद्धेशिया स्वीट्स से गुलाब जामुन एवं मीठा खोया के नमूने लिए गए तथा कमियां पाए जाने पर सुधार नोटिस जारी किया गया। वहीं भगवती सिनेमा हाल के निकट स्थित रुद्रांश स्वीट्स से बताशा एवं बेसन लड्डू के नमूने संग्रहित किए गए तथा संबंधित प्रतिष्ठान को भी सुधार नोटिस निर्गत किया गया। अभियान में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार राना, ओम प्रकाश यादव, अजीत कुमार त्रिपाठी, विजय प्रकाश, रीता एवं स्वामीनाथ सहित खाद्य सचल दल के अधिकारी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा कब जांच अभियान चलाया गया?
जांच अभियान बुधवार को चलाया गया।
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