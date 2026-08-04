Mau News: पेड़ से लटकता मिला युवक शव,पुलिस जांच में जुटी

Mau News: दोहरीघाट,हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के अमिला-दरगाह मार्ग पर नवीन नगर गोफा के समीप सोमवार की अल सुबह 20 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटकता मिला। इससे क्षेत्र के लोगों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार दोहरीघाट थाना क्षेत्र के हेमई निवासी 20 वर्षीय आकाश राजभर रविवार रात भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। उसकी मां दुर्गा देवी ने बताया कि सोमवार को दोहरीघाट से जल भरकर भगवान शिव को अर्पित करने की बात कहकर वह रात करीब नौ बजे बिना किसी को बताए घर से निकल गया था।

सोमवार की सुबह उसके पिता नगदू राजभर खेत में घास काटने गए थे। खेत से कुछ दूरी पर एक युवक का शव पेड़ से लटका देखा। पास पहुंचने पर पुत्र की लाश देखकर उनके होश उड़ गए। सूचना मिलने पर दोहरीघाट थानाध्यक्ष रामायण सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि आकाश करीब एक माह पहले हल्द्वानी से घर आया था। जहां वह फल का ठेला लगाकर जीविकोपार्जन करता था। सोमवार को ही उसे वापस हल्द्वानी जाना था। वह पांच भाइयों में सबसे बड़ा था और परिवार में अभी किसी भाई की शादी नहीं हुई है। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों से आकाश का विवाद हुआ था। जिसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्षेत्राधिकारी घोसी जितेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।