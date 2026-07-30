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Mau News: कार्यों के प्रति लापरवाह ठेकेदारों को काली सूची में डालने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - समय से कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध होगी कार्रवाई कार्रवाई करने एवं उन्हें काली सूची में डालने का निर्देश दिया जो कार्यों के

Mau News: कार्यों के प्रति लापरवाह ठेकेदारों को काली सूची में डालने का निर्देश

Mau News: मऊ, संवाददाता। नगर पालिका के निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक गुरुवार को पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने समीक्षा के दौरान ऐसे ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं उन्हें काली सूची में डालने का निर्देश दिया जो कार्यों के प्रति लापरवाह पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी ठेकेदार गुणवत्ता में सुधार व समय से कार्य पूरा नहीं करेंगे, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। पालिकाध्यक्ष ने पालिका के विकास एवं निर्माण कार्यों को करने वाले ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए। उन्होंने समीक्षा के दौरान मिली अनियमित्ताओं की जानकारी एवं कार्यों की लेटलतीफी के प्रति सख्त नाराजगी जताई।

निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास एवं निर्माण कार्यों को समय से एवं सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए समयावधि निर्धारण के साथ-साथ सम्बन्धित कर्मचारियों एवं ठेकेदारों का उत्तरदायित्व निर्धारित कीजिये। इसी के साथ कार्यों एवं जिम्मेदारियों के निर्वहन में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई के साथ कर्मचारियों के विरूद्ध भी आवश्यक विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। समीक्षा बैठक में निर्माण विभाग के अवर अभियंताओं, निर्माण लिपिक धर्मेन्द कुमार पाण्डेय, लिपिक संदीप कुमार सहानी, सैलेश कुमार, कैलाश चौहान, जलकल लिपिक कमलेश कुमार पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।--------------------------------

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