Mau News: यातायात पुलिस को मिली दो हाईटेक इंटरसेप्टर बाइक

Mau News: मऊ, संवाददाता। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का प्रभावी पालन कराने के लिए जिले की यातायात पुलिस को दो आधुनिक इंटरसेप्टर वाहन (रॉयल एनफील्ड बाइक) मिली हैं। इससे शहर के प्रवेश और निकास मार्गों पर ओवरस्पीड वाहनों पर नजर रखने, भीड़भाड़ एवं आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किया जाएगा। यातायात प्रभारी श्याम शंकर पांडेय ने बताया कि दोनों बाइकों में हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे, स्पीड डिटेक्शन सिस्टम, नंबर प्लेट पहचानने की तकनीकी, जीपीएस, कंप्यूटर और इंटरनेट आधारित ई-चालान प्रणाली लगी हुई है।इसके माध्यम से तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाना, सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनना, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन की पहचान कर तत्काल ऑनलाइन चालान जारी किया जा सकता है।

इस वाहन के आने से यातायात पुलिस को हर जगह बैरिकेड लगाकर वाहनों को रोकने की आवश्यकता कम होगी। नियम तोड़ने वाले वाहन का पूरा विवरण डिजिटल रूप से दर्ज होगा और चालान सीधे वाहन स्वामी के रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकेगा। इससे कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद की संभावना भी कम होगी। इंटरसेप्टर वाहन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में भी मददगार साबित होगा। ओवरस्पीडिंग और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर प्रभावी निगरानी होने से लोग यातायात नियमों का पालन करने के लिए अधिक जागरूक होंगे। बताया कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों और व्यस्त मार्गों पर इस वाहन की तैनाती से सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। त्योहारों, वीआईपी ड्यूटी और विशेष अभियानों के दौरान भी इंटरसेप्टर वाहन यातायात पुलिस के लिए बड़ी सुविधा साबित होगा। इससे ट्रैफिक प्रबंधन तेज होगा, जाम की स्थिति पर जल्दी नियंत्रण पाया जा सकेगा और पुलिस बल का बेहतर उपयोग संभव होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरसेप्टर वाहन केवल चालान काटने का माध्यम नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने का आधुनिक उपकरण है। इसके प्रभावी उपयोग से नियमों का पालन बढ़ेगा। दुर्घटनाओं में कमी आएगी और शहर की यातायात व्यवस्था पहले से अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बन सकेगी।