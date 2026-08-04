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Mau News: दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए मोबाइल कोर्ट का आयोजन कल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - कलक्ट्रेट सभागार में सुबह दस बजे से सायं चार बजे तक होगा आयोजन त निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। बताया कि म

Mau News: दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए मोबाइल कोर्ट का आयोजन कल

Mau News: मऊ, संवाददाता। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रशान्त श्रीवास्तव ने बताया कि दिव्यांगजनों की शिकायतों एवं समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। बताया कि मोबाइल कोर्ट का आयोजन पांच अगस्त को कलक्ट्रेट सभागार में सुबह दस बजे से सायं चार बजे तक किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना तथा विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों का शीघ्र एवं समन्वित निस्तारण सुनिश्चित करना है। उन्होंने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों से अपील की है कि यदि उनकी कोई शिकायत या समस्या समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ग्रामीण विकास अभिकरण, परिवहन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, रेलवे, पुलिस प्रशासन, पंचायतीराज विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग अथवा बैंकों से संबंधित है, तो वे निर्धारित तिथि एवं समय पर मोबाइल कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी शिकायत प्रस्तुत करें।

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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने कहा कि सभी पात्र दिव्यांगजन इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी समस्याओं के प्रभावी एवं त्वरित समाधान के लिए अधिक से अधिक संख्या में मोबाइल कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं।--------------------------

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