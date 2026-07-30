Mau News: लापता युवक का कुएं से बरामद शव की जांच में जुटी पुलिस
Mau News: हलधरपुर थाना क्षेत्र के अईलख पंचायत स्थित कुएं से एक सप्ताह से लापता 35 वर्षीय प्रमोद कुमार का शव बरामद हुआ। प्रमोद मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित थे और वाराणसी में उनका इलाज चल रहा था। परिजनों ने उनसे गायब होने की सूचना दी थी। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
Mau News: पहसा, हिन्दुस्तान संवाद। हलधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अईलख ग्राम पंचायत स्थित कुएं से एक सप्ताह से लापता युवक का शव बुधवार की देर शाम बरामद होने के बाद पुलिस टीम जांच में जुटी है। शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। थानाध्यक्ष हलधरपुर ने बताया कि मृत युवक के दिमाग का उपचार काफी दिनों से चल रहा था, वह मंद बुद्धि का था। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर गहनता के साथ जांच की जा रही है। स्थानीय हलधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अइलख गांव निवासी 35 वर्षीय प्रमोद कुमार के दिमाग का उपचार काफी दिनों से वाराणसी से चल रहा था।
मृतक की मां दुखनी देवी ने बताया कि उनका लड़का एक सप्ताह से अचानक लापता हो गया था। उन्होंने काफी खोजबीन भी किया था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका था। थाने में भी इसकी सूचना दी गई थी। इस बीच बुधवार की देर शाम को पुलिस के माध्यम से सूचना मिला कि लापता उनके लड़क का शव कुएं से बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष हलधरपुर भगवान राम ने बताया कि प्रथम दृष्टयता जांच के दौरान पता चला है कि मृतक युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ था। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार उसके दिमाग का उपचार काफी दिनों से किया जा रहा था। वह अक्सर इधर-उधर भटकर निकल जाता था। पिछले एक सप्ताह से वह लापता चल रहा था। फिलहाल शव को कागजी औपचारिकता पूरा करते हुए परिजनों को सौंप दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।