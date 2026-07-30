Mau News: लापता युवक का कुएं से बरामद शव की जांच में जुटी पुलिस

Mau News: पहसा, हिन्दुस्तान संवाद। हलधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अईलख ग्राम पंचायत स्थित कुएं से एक सप्ताह से लापता युवक का शव बुधवार की देर शाम बरामद होने के बाद पुलिस टीम जांच में जुटी है। शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। थानाध्यक्ष हलधरपुर ने बताया कि मृत युवक के दिमाग का उपचार काफी दिनों से चल रहा था, वह मंद बुद्धि का था। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर गहनता के साथ जांच की जा रही है। स्थानीय हलधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अइलख गांव निवासी 35 वर्षीय प्रमोद कुमार के दिमाग का उपचार काफी दिनों से वाराणसी से चल रहा था।

मृतक की मां दुखनी देवी ने बताया कि उनका लड़का एक सप्ताह से अचानक लापता हो गया था। उन्होंने काफी खोजबीन भी किया था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका था। थाने में भी इसकी सूचना दी गई थी। इस बीच बुधवार की देर शाम को पुलिस के माध्यम से सूचना मिला कि लापता उनके लड़क का शव कुएं से बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष हलधरपुर भगवान राम ने बताया कि प्रथम दृष्टयता जांच के दौरान पता चला है कि मृतक युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ था। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार उसके दिमाग का उपचार काफी दिनों से किया जा रहा था। वह अक्सर इधर-उधर भटकर निकल जाता था। पिछले एक सप्ताह से वह लापता चल रहा था। फिलहाल शव को कागजी औपचारिकता पूरा करते हुए परिजनों को सौंप दिया गया है।