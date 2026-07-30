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Mau News: प्रधान संघ ने किया मोहम्मदाबाद ब्लॉक प्रमुख का सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - प्रधान संघ ने अपनी समस्याओं के बाबत बनाई रणनीति द ब्लॉक इकाई की बैठक बुधवार को ब्लॉक सभागार में संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष नौशाद प्रधान की अध्यक्षता में

Mau News: प्रधान संघ ने किया मोहम्मदाबाद ब्लॉक प्रमुख का सम्मान

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना, हिन्दुस्तारन संवाद। ग्राम प्रधान संगठन मुहम्मदाबाद ब्लॉक इकाई की बैठक बुधवार को ब्लॉक सभागार में संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष नौशाद प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों, संगठन के पदाधिकारियों ने ब्लॉक प्रमुख रानू सिंह का माल्यार्पण कर तथा पुष्प गुच्छ भेट कर प्रशासक होने पर उनको सम्मानित किया।

बैठक की चर्चा

बैठक के दौरान प्रधान संघ ने अपनी समस्याओं के बाबत विचार विमर्श किया गया। संगठन के प्रदेश प्रभारी रविन्द्र राय ने बताया कि आप सभी लोगों के एकता का परिणाम है कि उप्र सरकार को पंचायतों का समय समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधान सहित, ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाना पड़ा, जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

कानूनी चुनौती

जिला प्रभारी काशीनाथ यादव ने कहा कि सरकार ने हमें प्रशासक तो बना दिया, लेकिन विरोधियों द्वारा हाईकोर्ट के माध्यम से चुनौती दी जा रही है, उसका भी हमे मिल जुलकर सामना करना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख रानू सिंह ने भी प्रधान संघ की समस्याओं के समाधान के लिए कंधा से कंधा मिलकर चलने की बात कही। संचालन जिला उपाध्यक्ष उमेश यादव तथा पूर्व प्रधान भाजपा नेता त्रिभुवन प्रसाद ने संयुक्त रुप से किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अमित कन्नौजिया, महासचिव एवं प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा बीनू ,शिवशंकर पाल, मनजीत सिंह, मुन्ना सिंह,अनिल प्रधान, अमित कन्नौजिया भाटापारा, मनोज सिंह, अलंकार यादव, भीम कुमार, अनिल प्रधान, अबरार,असफाक, शंकर बनवासी, कन्हैया, हिंदराज, नवमी प्रसाद, रानू चौहान आदि लोग उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्राम प्रधान संगठन की बैठक कब आयोजित की गई?
ग्राम प्रधान संगठन की बैठक बुधवार को आयोजित की गई।
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