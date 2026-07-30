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Mau News: प्रधान संघ ने किया दोहरीघाट ब्लॉक प्रमुख का सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: ग्राम प्रधान संगठन की बैठक दोहरीघाट ब्लॉक में हुई, जिसमें ग्राम प्रधानों और पदाधिकारियों ने नए प्रशासक प्रदीप कुमार राय राजू का स्वागत किया। उन्होंने अपनी समस्याओं पर चर्चा की और सरकार की प्रशंसा की। संगठन के नेताओं ने एकता और सहयोग पर बल दिया, विशेषकर विरोधियों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती का सामना करने के लिए।

Mau News: प्रधान संघ ने किया दोहरीघाट ब्लॉक प्रमुख का सम्मान

Mau News: दोहरीघाट, हिन्दुस्तारन संवाद। ग्राम प्रधान संगठन दोहरीघाट ब्लॉक इकाई की बैठक गुरुवार को ब्लॉक सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों, संगठन के पदाधिकारियों ने ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार राय राजू को प्रशासक बनाए जाने में खुशी प्रकट किया। वहीं प्रतिनिधि संदीप राय रिंकल का माल्यार्पण कर तथा पुष्प गुच्छ भेट कर प्रशासक होने पर उनको सम्मानित किया। बैठक के दौरान प्रधान संघ ने अपनी समस्याओं के बाबत विचार विमर्श किया गया। संगठन के प्रदेश प्रभारी रविन्द्र राय ने बताया कि आप सभी लोगों के एकता का परिणाम है कि उप्र सरकार को पंचायतों का समय समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधान सहित, ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाना पड़ा, जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

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जिला प्रभारी काशीनाथ यादव ने कहा कि सरकार ने हमें प्रशासक तो बना दिया, लेकिन विरोधियों द्वारा हाईकोर्ट के माध्यम से चुनौती दी जा रही है, उसका भी हमे मिल जुलकर सामना करना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप राय रिंकल ने भी प्रधान संघ की समस्याओं के समाधान के लिए कंधा से कंधा मिलकर चलने की बात कही। संचालन जिला महासचिव रमेश यादव तथा रामजतन राजभर ने संयुक्त रुप से किया। इस दौरान प्रदेश महासचिव श्रीधर राय, जिला प्रभारी काशीनाथ यादव, शुभम तिवारी , चन्द्रदेव यादव, रजनीकांत मौर्य, पन्नेलाल गौतम, कमलेश यादव, अजय राय, पप्पू कन्नौजिया, शिवानन्द यादव, गुलाबचंद आदि लोग शामिल रहे।

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