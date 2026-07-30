Mau News: प्रधान संघ ने किया दोहरीघाट ब्लॉक प्रमुख का सम्मान

Mau News: दोहरीघाट, हिन्दुस्तारन संवाद। ग्राम प्रधान संगठन दोहरीघाट ब्लॉक इकाई की बैठक गुरुवार को ब्लॉक सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों, संगठन के पदाधिकारियों ने ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार राय राजू को प्रशासक बनाए जाने में खुशी प्रकट किया। वहीं प्रतिनिधि संदीप राय रिंकल का माल्यार्पण कर तथा पुष्प गुच्छ भेट कर प्रशासक होने पर उनको सम्मानित किया। बैठक के दौरान प्रधान संघ ने अपनी समस्याओं के बाबत विचार विमर्श किया गया। संगठन के प्रदेश प्रभारी रविन्द्र राय ने बताया कि आप सभी लोगों के एकता का परिणाम है कि उप्र सरकार को पंचायतों का समय समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधान सहित, ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाना पड़ा, जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।