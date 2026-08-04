Mau News: सावन:हर-हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा वातावरण

Mau News: सावन माह की पहली सोमवारी पर मऊ जिले के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही जलाभिषेक और पूजन के लिए लंबी कतारें लग गईं। भक्तों ने भगवान शिव को बेलपत्र, फूल और दूध चढ़ाया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। युवाओं में उत्साह अधिक था।

Mau News: मऊ, संवाददाता। सावन माह की पहली सोमवारी पर जिलेभर के सभी शिव मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक एवं पूजन-अर्चन के लिए श्रद्धालु उमड़े रहे। अलसुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी गईं। पूरा जनपद पूरी तरह शिवमय नजर आया। आस्था का जनसैलाब ऐसा उमड़ा कि शिवालयों पर तिल रखने की जगह नहीं बची। चारो तरफ सिर्फ ‘ऊं नमः शिवाय, ‘हर-हर महादेव’ ‘बोल-बम’ के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस दौरान मंदिरों के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रमुख मंदिरों पर सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी गई। नगर समेत ग्रामीण अंचलों में सावन माह के पहले सोमवार को जलाभिषेक और पूजन-अर्चन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा। शहर क्षेत्र के शांति कुंज गाय घाट, शीतला मंदिर, पक्का पोखरा, बाबा बिहारी दास मंदिर, शीतला माता मंदिर, कतुआपुरा पश्चिम, पक्का पोखरा, पावर हाऊस समेत अन्य मंदिरों में पूजन-अर्चन एवं जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लम्बी लाइन लगी रही। श्रद्धालु प्राचीन शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, भांग, चंदन, जल और दूध से भगवान शंकर की पूजा-अर्चना किए। मंदिरों में एक तरफ से श्रद्धालुओं के आने और पीछे से निकलने की व्यवस्था की गई थी। कोपागंज क्षेत्र स्थित नौसेमर बरदुअरिया प्राचीन शिव मंदिर पर अल सुबह से ही शिव भक्तों द्वारा जल चढ़ाने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। उधर, ग्रामीण अंचलों के मंदिरों भी पर कावरियों एवं शिवभक्तों का रेला था। इस दौरान शिवालयों एवं शिव मंदिरों को काफी आकर्षक ढंग से संजाया गया था। प्रमुख शिव मंदिरों पर देवाधिदेव महादेव का भव्य शृंगार फूलों से किया गया था.

बाबा के दर्शन करने वालों में सबसे आगे रहे युवा मऊ। शहर क्षेत्र के गायघाट शिव मंदिर पर मध्य रात्रि से ही श्रद्धालुओं की कतार लग गयी थी। खास बात यह कि इनमें सबसे अधिक संख्या युवाओं की थी। ललाट पर प्रसाद स्वरूप बाबा के नाम का त्रिपुंठ व ऊं नम शिवाय लिखा त्रिशुलनुमा आकृति लगाकर युवा हर-हर महादेव का उद्घोष करते रहे। घंटों कतार में लगकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे युवाओं ने जलाभिषेक किया.

पूजन के बाद फोटो शूट और सेल्फी का चला दौर मऊ। मंदिरों में दर्शन-पूजन के बाद मुख्य गेट पर पहुंचकर फोटो शूट और सेल्फी का भी खूब दौर चला। महिलाओं, युवतियों के साथ ही बच्चों व बुजुर्गों ने भी खूब फोटो खींचवाए। आकर्षक ढंग से सजाया गया बाबा का दरबार और भव्य प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर सेल्फी का दौर सुबह से देर रात तक चलता रहा.

सुख, शांति और समृद्धि की कामना दोहरीघाट। क्षेत्र के कस्बा सहित ग्रामीण अंचलों में सावन माह के पहले सोमवार को हर-हर महादेव के जयकारे से शिवालय गूंज उठे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही शिवालयों में उमड़ पड़ी थी। कांवरियों ने कस्बा स्थित पवित्र पावनी मां सरयू से जल लेकर हर-हर महादेव, बोल बम, जय-जय शिव शंकर,जय-जय शिव शंभू के जयकारे लगाते हुए शिवालयों में जलाभिषेक किया। दोहरीघाट स्थित गौरीशंकर मंदिर, रामघाट स्थित शिव मंदिर, मुक्तिधाम स्थित विशाल महादेव मंदिर, बाबा मेला राम रजतेश्वर महादेव मंदिर, गोंठा शिव झारंखड मंदिर,पंचमुखी शिव मंदिर, पतनई पतालनाथ मंदिर, नईबाजार शिव मंदिर ,फरसरा खुर्द शिवमंदिर, कोरौली शिवमंदिर में उत्साह दिखा। श्रद्धालु शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हुए परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आए.

शिविर में कांवरियों को कराया भोजन दोहरीघाट। कस्बे में सावन माह के पहले सोमवार की पूर्व संध्या पर सरयू नदी से जल लेने आने वाले कावरियों के लिए कांवर भंडारा शिविर का आयोजन किया गया। भंडारे में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कावरियों के द्वारा लगाए जा रहे बम बम भोले, जय भोलेनाथ के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय नजर आ रहा था। सरयू नदी से जल लेने के लिए आस-पास के गांवों सहित दूर दूर से श्रद्धालु एक दिन पहले ही कस्बे में आ जाते हैं। जिनके रहने और खाने पीने का बंदोबस्त कस्बेवासी पूरे भक्ति भाव से करते हैं.

शिव मंदिरों पर उमड़ी आस्था, भोर से लगी भक्तों की कतार मुहम्मदाबाद गोहाना। नगर पंचायत के मोहल्ला सैदपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सोमवार को भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। सुबह से ही महिला और पुरुष श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन-पूजन के लिए मंदिर पहुंचने लगे। भक्तों ने विधि-विधान से भगवान शिव का पूजन कर उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल आदि अर्पित किए और सुख-समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्तिमय माहौल बना रहा। उधर, नगर पंचायत वलीदपुर निवासी एवं वर्तमान में दार्जिलिंग में कारोबार कर रहे जितेंद्र कुमार गुप्त उर्फ टुनटुन अपनी धर्मपत्नी गीता देवी के साथ उदासीन ऋषि आश्रम संगत जी एवं गौशाला के गुरु घराना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरुजी महंत सत्यनाम दास जी महाराज के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान जगदीश प्रसाद गुप्त, ईश्वर दयाल सिंह, आलोक कुमार गुप्त, सूरज कुमार मद्धेशिया, मोनू भारती, सुनील कुमार यादव, रमेश कुमार मद्धेशिया, छोटेलाल मद्धेशिया, सर्वेश कुमार मद्धेशिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे.

हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा क्षेत्र कोपागंज/पूराघाट। कोपागंज ब्लॉक क्षेत्र में पवित्र सावन के प्रथम सोमवार को प्राचीन गौरीशंकर मंदिर कोपागंज, बारह दुअरिया प्राचीन शिव मंदिर नौसेमर, शिव मंदिर लैरोंदोनवार, बउरहवा बाबा शिव मंदिर, टंड़ियांव शिव मंदिर सहित अन्य मंदिरों पर बाबा के भक्तों ने जलाभिषेक एवं दुग्धाभिषेक कर बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प, चंदन चढ़ाकर पूजन अर्चन किया। पूरा वातावरण हर-हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा था। श्रद्धालुओं की लम्बी लाइन बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए लगी थी। महादेव के पूजा अर्चना के लिए महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया। थाना प्रभारी रोहन राकेश सिंह अपने फोर्स के साथ क्षेत्र में स्थित विभिन्न मंदिरों पर व्यवस्था का जायजा लेते रहे। वहीं शिव परिवार कांवरिया समिति कोपागंज के अध्यक्ष निर्मल गुप्ता, संरक्षक यशवंत जायसवाल व अन्य सदस्यों ने श्रद्धालुओं को निशुल्क गंगाजल, दूध, अगरबत्ती, धूप उपलब्ध कराया। वहीं नगर कोपागंज के नवदुर्गा मंदिर, शीतला माता मंदिर, श्री बाबा कालभैरव मंदिर, श्री गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही.

शिवपुरी पांती में उमड़ा आस्था का सैलाब मधुबन। क्षेत्र के प्रसिद्ध शिवपुरी पांती धाम पर प्रथम सोमवार को आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही कतारों में लगे भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक कर अपनी मन्नतें मांगी। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजता रहा। मंदिर के प्रधान पुजारी अरविंद पांडेय और संरक्षक सर्वजीत मल्ल ने बताया कि इस स्थान को लेकर क्षेत्र में एक अद्भुत कथा प्रचलित है। मान्यता है कि यहां एक ठठेरा परिवार में स्वयं भगवान शिव ने जन्म लिया था। एक रात आकाशवाणी हुई और उसी के बाद इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कर मंदिर निर्माण की प्रेरणा मिली थी। तभी से यह स्थान शिवभक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र बन गया। यहां जो भी सच्चे मन से मत्था टेकता है, बाबा उसकी मुरादें अवश्य पूरी करते हैं। बेरोजगारी, बीमारी, शादी और संतान को लेकर दूर-दूर से लोग मन्नत मांगने आते हैं। सावन में तो यहां की मान्यता और भी बढ़ जाती है.