Mau News: सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में उमड़े रहे श्रद्धालु

Mau News: सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में उमड़े रहे श्रद्धालु
Mau News: सावन माह के पहले सोमवार को मऊ में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ नज़र आई। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भगवान शिव का पूजन किया। भक्तों ने बेलपत्र, दूध और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और जयकारों से वातावरण गूंजा।
Mau News: मऊ, संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों और शिव मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। हर-हर महादेव के जयकारें से पूरा वातावरण गूंजायमान हो उठा। नगर समेत ग्रामीण अंचलों में सावन माह के पहले दिन शिव मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की लंबी भीड़ जुटी रही। सुबह से ही पूजन-अर्चन के लिए श्रद्धालु उमड़ने लगे थे। घोसी क्षेत्र के मझवारा मोड़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, दूध, गंगाजल, धतूरा और भांग से शिवलिंग का अभिषेक किया।
महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर पहुंचे। सभी ने 'बोल बम' और 'हर हर महादेव' के जयकारे लगाए। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ से सुख—समृद्धि की कामना की। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। घोसी कोतवाली के प्रभारी सुबह से अपने दल के साथ गश्त करते रहे।
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