Mau News: खिड़की से घर में घुसे चोर, 10 लाख की चोरी
Mau News: दुबारी(मऊ),हिन्दुस्तान संवाद। मधुबन थाना क्षेत्र के दुबारी ग्राम पंचायत के टमठा गांव में गुरुवार
Mau News: दुबारी(मऊ),हिन्दुस्तान संवाद। मधुबन थाना क्षेत्र के दुबारी ग्राम पंचायत के टमठा गांव में गुरुवार देर रात चोरों ने खिड़की के रास्ते घर में घुसकर लगभग 10 लाख रुपये के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी चोरी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत और पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।पीड़ित मनोज कुमार मौर्य घर के बाहर सो रहे थे, तभी अज्ञात चोर खिड़की के रास्ते घर में घुस गए और कमरे में रखे बक्सों के ताले तोड़कर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार चोर उनकी पत्नी का मंगलसूत्र, मांगटीका, चूड़ी, नथिया, पायल सहित सभी सोने-चांदी के आभूषण उठा ले गए।
इसके अलावा सोने की अंगूठी, माला और नकदी भी चोरी हो गई। परिवार ने चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना वाली रात घर के पास रामायण पाठ का आयोजन चल रहा था। लाउडस्पीकर की तेज आवाज के कारण बक्सा तोड़ने या चोरों के घर में घुसने की भनक किसी को नहीं लग सकी। ग्रामीणों का मानना है कि चोरों ने इसी स्थिति का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। मधुबन थाना प्रभारी कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि मामला संज्ञान में है और जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि यदि रात में नियमित और प्रभावी पुलिस गश्त होती तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता था। लगातार दूसरी बड़ी चोरी के बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने, चोरी का शीघ्र खुलासा करने और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।
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