Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mau News: खिड़की से घर में घुसे चोर, 10 लाख की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

Mau News: दुबारी(मऊ),हिन्दुस्तान संवाद। मधुबन थाना क्षेत्र के दुबारी ग्राम पंचायत के टमठा गांव में गुरुवार

Mau News: खिड़की से घर में घुसे चोर, 10 लाख की चोरी

Mau News: दुबारी(मऊ),हिन्दुस्तान संवाद। मधुबन थाना क्षेत्र के दुबारी ग्राम पंचायत के टमठा गांव में गुरुवार देर रात चोरों ने खिड़की के रास्ते घर में घुसकर लगभग 10 लाख रुपये के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी चोरी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत और पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।पीड़ित मनोज कुमार मौर्य घर के बाहर सो रहे थे, तभी अज्ञात चोर खिड़की के रास्ते घर में घुस गए और कमरे में रखे बक्सों के ताले तोड़कर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार चोर उनकी पत्नी का मंगलसूत्र, मांगटीका, चूड़ी, नथिया, पायल सहित सभी सोने-चांदी के आभूषण उठा ले गए।

इसके अलावा सोने की अंगूठी, माला और नकदी भी चोरी हो गई। परिवार ने चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना वाली रात घर के पास रामायण पाठ का आयोजन चल रहा था। लाउडस्पीकर की तेज आवाज के कारण बक्सा तोड़ने या चोरों के घर में घुसने की भनक किसी को नहीं लग सकी। ग्रामीणों का मानना है कि चोरों ने इसी स्थिति का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। मधुबन थाना प्रभारी कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि मामला संज्ञान में है और जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि यदि रात में नियमित और प्रभावी पुलिस गश्त होती तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता था। लगातार दूसरी बड़ी चोरी के बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने, चोरी का शीघ्र खुलासा करने और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Mau News Mau Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।