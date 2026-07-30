Mau News: 250 मीटर सड़क खराब, आवागमन में हो रही परेशानी

Mau News: 250 मीटर सड़क खराब, आवागमन में हो रही परेशानी
Mau News: - शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों में रोष हीं होने से मार्ग पर कीचड़युक्त जलजमाव बना रहता है। जिससे आवागमन में राहगीरों को परेशानी का सा
Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र के ग्राम कमाल सेनपुर स्थित कोलौरा राधा कृष्ण मंदिर एवं मां दुर्गा मंदिर मार्ग पर लगभग 250 मीटर सड़क पूरी तरह से खराब है। इस मार्ग पर पानी की निकासी नहीं होने से मार्ग पर कीचड़युक्त जलजमाव बना रहता है। जिससे आवागमन में राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि मार्ग पर कीचड़ जमा होने से गांव की महिलाओं तथा पुरुषों को मंदिर में पूजा करने के लिए इस गंदे कीचड़ से होकर जाना पड़ता है।
पूर्व में इस सड़क को सही करने के लिए स्थानीय विधायक एवं विधान परिषद सदस्य को भी पत्र लिखकर मरम्मत करने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सका। जिसके चलते अब सावन माह में श्रद्धालु महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने इस समस्या के बाबत क्षेत्र के ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी को भी पत्र देकर सही करने की मांग की है, लेकिन इसे अभी तक सही नहीं कराया जा सका। इस बाबत गांव के राजकुमार सिंह, राम नवल सिंह, कैलाश दुबे, छविनाथ सिंह, जगदंबा सिंह ने खराब हुई 250 मीटर सड़क को अविलम्ब दुरुस्त किए जाने की मांग किया है।
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