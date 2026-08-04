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Mau News: गोरखपुर की बेटी दीपिका की हत्या के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: सचित्र : 04-मुहम्मदाबाद गोहना तहसील में मंगलवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपते महासभा के लोग कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने गांव में किसानों से किया संवादकृषि

Mau News: गोरखपुर की बेटी दीपिका की हत्या के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना। भारतीय नाई सविता सलमानी महासभा स्थानीय इकाई के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर जनपद में दस वर्षीय दीपिका शर्मा के साथ हुई जघन्य घटना को लेकर रोष जताया। मांगों के समर्थन में राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री को सौंपा। पत्रक के माध्यम से सभी दोषियों को कठोरता कानूनी दंड दिलाया जाए, पीड़ित परिवार को एक करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए एवं पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। पत्रक सौंपने वालों में प्रमोद कुमार ठाकुर, लव शर्मा, संजय शर्मा, उमाशंकर, हृदय नारायण चौधरी, राधेश्याम, अजय शर्मा, सुरेंद्र कुमार लोचन, पिंटू, गजानंद, प्रमोद, मुन्ना शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।

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