Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mau News: फाइनेंस कर्मचारी के ऊपर हमला करने वाला गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

Mau News: मऊ, (सचिन मिश्र)। संवाददाता। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के लोन रिकवरी कर्मचारी पर चाकू से

फाइनेंस कर्मचारी के ऊपर हमला करने वाला गिरफ्तार
फाइनेंस कर्मचारी के ऊपर हमला करने वाला गिरफ्तार

Mau News: मऊ, (सचिन मिश्र)। संवाददाता।

महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के लोन रिकवरी कर्मचारी पर चाकू से हमला करने के आरोपी को कोतवाली नगर पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना के समय पहने गए खून से सने कपड़े और वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है।

घटना का विवरण

बीते बुधवार की शाम महिंद्रा फाइनेंस कंपनी में लोन रिकवरी का काम करने वाले विनोद तिवारी ट्रैक्टर का बकाया किस्त की वसूली के लिए आरोपी आशीष यादव से मिलने मुसरदह मोड़ भीटी स्थित सरकारी ट्यूबवेल पहुंचे थे। और आरोपी आशीष यादव ने विनोद तिवारी को ट्यूबवेल के अंदर बुलाया और गाली-गलौज करते हुए उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में विनोद तिवारी के हाथ, चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। घटना के संबंध में नगर कोतवाली में मुकदमा संबंधित धाराओं में दर्ज हुआ था।

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी

प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी आशीष यादव निवासी नसोपुर, थाना सरायलखँसी को भीटी चौराहे के पास से 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी आशीष यादव ने वारदात को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि चाकू से हमला करते समय उसके हाथ में भी चोट लगी थी, जिससे उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लग गए थे। पुलिस ने खून लगे कपड़ों को कब्जे में लेकर सील कर दिया तथा घटनास्थल से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना किस शहर में हुई थी?
यह घटना मऊ शहर में हुई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Mau News Mau Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।