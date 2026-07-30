Mau News: फाइनेंस कर्मचारी के ऊपर हमला करने वाला गिरफ्तार
Mau News: मऊ, (सचिन मिश्र)। संवाददाता। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के लोन रिकवरी कर्मचारी पर चाकू से
Mau News: मऊ, (सचिन मिश्र)। संवाददाता।
महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के लोन रिकवरी कर्मचारी पर चाकू से हमला करने के आरोपी को कोतवाली नगर पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना के समय पहने गए खून से सने कपड़े और वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है।
घटना का विवरण
बीते बुधवार की शाम महिंद्रा फाइनेंस कंपनी में लोन रिकवरी का काम करने वाले विनोद तिवारी ट्रैक्टर का बकाया किस्त की वसूली के लिए आरोपी आशीष यादव से मिलने मुसरदह मोड़ भीटी स्थित सरकारी ट्यूबवेल पहुंचे थे। और आरोपी आशीष यादव ने विनोद तिवारी को ट्यूबवेल के अंदर बुलाया और गाली-गलौज करते हुए उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में विनोद तिवारी के हाथ, चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। घटना के संबंध में नगर कोतवाली में मुकदमा संबंधित धाराओं में दर्ज हुआ था।
आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी
प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी आशीष यादव निवासी नसोपुर, थाना सरायलखँसी को भीटी चौराहे के पास से 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी आशीष यादव ने वारदात को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि चाकू से हमला करते समय उसके हाथ में भी चोट लगी थी, जिससे उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लग गए थे। पुलिस ने खून लगे कपड़ों को कब्जे में लेकर सील कर दिया तथा घटनास्थल से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया।
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