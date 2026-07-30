Mau News: चिह्नित ब्लैक स्पॉट स्थलों पर सुधारात्मक कार्य कराने के निर्देश

Mau News: मऊ, संवाददाता। अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई। एडीएम ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा सौंपे गए दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही दुर्घटना संभावित (ब्लैक स्पॉट) स्थलों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्य कराने, सड़क संकेतक, रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर एवं चेतावनी बोर्ड स्थापित कराने, यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमित प्रवर्तन कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए।

अपर जिलाधिकारी ने जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिया। उन्होंने विभागों को निर्देशित किया कि विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाए। बैठक के दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि माह जून 2025 में 28 सड़क दुर्घटना तथा माह जून 2026 में 32 सड़क दुर्घटना हुई है। इस प्रकार कुल 14.28 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने बताया कि माह जून 2026 में ओवर स्पीडिंग में चार लोगों का चालान, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन 371 लोगों का चालान, बिना सीट बेल्ट के 101 लोगों का चालान, रांग साइड से चलने पर 75 लोगों का चालान, ड्रंकन ड्राइव में 16 लोगों का चालान, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग में 32 लोगों का चालान तथा ओवरलोडिंग माल वाहनों में 29 लोगों का चालान किया गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।------------------------------