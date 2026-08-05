Mau News: 15 तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो लगेगा कामर्शियल चार्ज

Mau News: - जिले के 4.82 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं में अब तक करीब 4.15 लाख ने ही कराया सत्यापनपर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी।जनपद में कुल 482976 घरेलू गैस उपभ

Mau News: मऊ, संवाददाता। तेल कंपनियों ने हाल के समय में अपने उपभोक्ताओं को संदेश भेजे हैं। बात अहम यह है कि इसमें ई-केवाईसी कराने के लिए अंतिम तिथि का जिक्र है। संदेश के अनुसार घरेलू एलपीजी ले रहे उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक हर हाल में अपने कनेक्शन की ई-केवाईसी करानी है। यदि ऐसा नहीं किया तो उनको एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी। जनपद में कुल 482976 घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। इसमें अब तक 420189 यानी 86 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ई केवाईसी कराया है, जबकि लगभग 13 फीसदी यानी 67616 उपभोक्ताओं ने अपना केवाईसी पूरा नहीं कराया है। गैस एजेंसियां लगातार उपभोक्ताओं से जल्द से जल्द केवाइसी कराने की अपील कर रहीं है। इसके लिए एजेंसियों पर अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं को मोबाइल पर संदेश एवं फोन काल के माध्यम से केवाइसी कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। निर्धारित समय सीमा तक केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलिंडर कामर्शियल दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है। वहीं एजेंसी संचालकों ने बताया कि वर्तमान में कनेक्शन धारकों को बतौर सब्सिडी 12 रुपये खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। जबकि तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी 500 रुपये प्रति सिलेंडर के आसपास चल रही है। इन हालातों में तेल कंपनियां अब सब्सिडी विहीन उपभोक्ताओं के लिए दोबारा से नॉन सब्सिडी घरेलू एलपीजी की श्रेणी शुरू कर सकती हैं। उनके अनुसार यह श्रेणी ई-केवाईसी की अंतिम तिथि के करीब शुरू की जा सकती है। इस श्रेणी में सिलेंडर का रेट मौजूदा दर से लगभग 500 रुपये अधिक हो सकता है। वर्तमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की 14.2 रीफिल का दाम 1022 रुपये है। घरेलू नॉन सब्सिडी श्रेणी के दाम में पुरानी अंडर रिकवरी का समायोजन करने पर यह दाम 1500 रुपये के आसपास आ सकता है。

कामर्शियल से फिर भी सस्ता मऊ। वर्तमान में कॉमर्शियल सिलेंडर की 19 kilo गैस का दाम 27 सौ से अधिक है। यदि प्रति किलो दाम निकाला जाए तो लगभग 147 रुपये आता है। जबकि घरेलू की सब्सिडी श्रेणी का दाम प्रति किलो 67 रुपये के करीब आता है। नई घरेलू नॉन सब्सिडी श्रेणी का दाम लगभग 105 रुपये किलो के करीब होगा। यह वो दाम होगा जिसमें तेल कंपनियों को आपूर्ति में नुकसान नहीं होगा। इस श्रेणी के दाम पूर्व में कॉमर्शियल सिलेंडर की तर्ज पर एलपीजी के वैश्विक दाम एवं रुपये-डॉलर विनिमय दर पर तय हुआ करते थे।

टैक्स का रहेगा अंतर मऊ। वर्तमान में कामर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ता को एलपीजी खरीदने पर 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ता है। जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पांच फीसदी की दर से जीएसटी की देयता रहती है। इन दरों के हिसाब से घरेलू उपयोगकर्ताओं को टैक्स की राशि में 13 फीसदी की रियायत मिली हुई है। लेकिन कामर्शियल उपभोक्ता को यह फायदा रहता है कि वे इस टैक्स को अपनी उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बनाने पर आईटीसी में समायोजन कर सकते हैं। यह लाभ मिलने से उनकी एलपीजी की खरीद सस्ती हो जाती है।

घर बैठे भी करा सकते हैं ई-केवाईसी मऊ। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, उपभोक्ता अपने नजदीकी गैस वितरक के कार्यालय पहुंचकर आधार और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-केवाईसी करा सकते है। इसके अलावा संबंधित गैस कंपनी के पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ई केवाईसी पूरी होने की सूचना उपभोक्ता को भेज दी जएगी।

कोट इस समय सभी कंपनियों का जोर ई-केवाईसी पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं पहल व सस्ता सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक हर हाल में ई-केवाईसी करानी होगी। यह प्रक्रिया तेल कंपनी के एप पर की जा सकती है। उपभोक्ता गैस एजेंसी पर जाकर भी यह कवायद पूरी कर सकते हैं। इस तिथि तक ई-केवाईसी न कराने पर सस्ता सिलेंडर मिलना बंद होगा।

राघवेंद्र प्रताप सिंह,जिला पूर्ति अधिकारी मऊ।