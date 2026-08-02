Mau News: आरोग्य मेला : 1659 मरीजों को मिला उपचार और सलाह

Mau News: - बीमार 148 बच्चों की जांच कर डाक्टरों ने दी दवा मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। अलग-अलग केन्द्रों पर मेले में पहुंचे 1659 मरीजों का

Mau News: मऊ। जिले में संचालित 42 पीएचसी पर रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। अलग-अलग केन्द्रों पर मेले में पहुंचे 1659 मरीजों का 90 डाक्टरों की टीम ने जांच किया। गम्भीर मरीजों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया। खराब मौसम के बीच आरोग्य मेले में वायरल बुखार के साथ सर्दी-जुकाम, डायरिया, निमोनिया, शुगर और बीपी के मरीज अधिक रहे। वहीं बीमार 148 बच्चों ने भी अपना ईलाज कराया। डाक्टरों की टीम ने बरसात के मौसम में मच्छरों के प्रकोप से बचने और स्वच्छ पेयजल का उपयोग करने के सुझाव दिए।

स्वास्थ्य मेले का आयोजन चिरैयाकोट संवाद के अनुसार रविवार को रानीपुर सीएचसी अधीक्षक डा.अशोक कुमार चौहान की देखरेख मंे कुल 06 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ। ज्वर, खांसी, अस्थमा और ब्लड प्रेसर आदि विभिन्न रोगों से ग्रसित कुल 383 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर नि:शुल्क दवा उपचार किया। चिरैयाकोट प्राथमिक स्वास्थ्य में डा.धर्मेन्द्र मणि त्रिपाठी, शुशील यादव आदि ने कुल 176 मरीजों का उपचार किया। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सचुई में डा.फूलचंद की देखरेख में 34 मरीज और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुरहट में डा.कमलेश कुमार गुप्ता आदि द्वारा 48 मरीजों का उपचार किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काझा खुर्द में डा.अजहरुद्दीन द्वारा 79 मरीज और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काझा में योगेश गीरी द्वारा 43 और ब्राम्हणपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डा.वैभव राय द्वारा 06 मरीजों का नि:शुल्क दवा उपचार किया।

दूसरे क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेले मुहम्मदाबाद गोहना संवाद के अनुसार ब्लाक अंतर्गत करहा, भातकोल और टेकई समेत चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य मेले में चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं देते हुए चारों स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे 179 मरीजों की जांच कर दवाइयां दी। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर रामबदन ने बारिश के मौसम में शुद्ध पेयजल का सेवन करने की सलाह दी। स्वास्थ्य मेले में डॉक्टर जावेद अहमद, डॉक्टर बलवंत, डॉक्टर संजय चौहान, डॉक्टर उत्तम कुमार, डॉक्टर मोहम्मद शारिक ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच किया। इस मौके पर फार्मासिस्ट सूबेदार सरोज, रितेश कुमार राय, राजेंद्र कुमार, चंद्र प्रकाश, सरोज यादव समेत अस्पताल की एएनएम, स्टाफ नर्स विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात रही।