Mau News: लमुहिया पोखरी को अतिक्रमण मुक्त कराकर होगा सुंदरीकरण

Mau News: घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील अंतर्गत नगर क्षेत्र के बड़ागांव स्थित लमुहिया पोखरी को अतिक्रमण मुक्त कर उसके संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण की दिशा में प्रशासन ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। नायब तहसीलदार अभिषेक वर्मा एवं अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार की मौजूदगी में शनिवार को राजस्व विभाग की टीम ने पोखरी की भूमि का सीमांकन कराया। साथ ही चार अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान राजस्व अभिलेखों के आधार पर पोखरी की वास्तविक सीमा का निर्धारण किया गया, ताकि वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। नायब तहसीलदार अभिषेक वर्मा ने बताया कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार लमुहिया पोखरी की भूमि का सीमांकन कराया गया है।

सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर जिन लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अभियान पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि सीमांकन के बाद चार अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें निर्धारित समय के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। पोखरी को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद इसके सौंदर्यीकरण की विस्तृत योजना पर कार्य किया जाएगा। इस दौरान राजस्व निरीक्षक मतीन खान, लेखपाल गौरव राय, राकेश पाण्डेय, उमेश यादव, विमलेश कुमार, गोपाल साहनी, अरशद अंसारी सहित राजस्व विभाग एवं नगर पंचायत के अन्य कर्मचारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।