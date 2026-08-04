Mau News: साइबर ठगों ने पूर्व प्रत्याशी के खाते से उड़ाए 95 हजार

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के पूर्व बसपा प्रत्याशी धर्म सिंह गौतम साइबर ठगी के शिकार हो गए। उनका आरोप है कि दो दिन पूर्व उनका व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया। इसके कुछ ही देर बाद उनके खाते से दो अलग-अलग यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल 95 हजार रुपये निकाल लिए गए। घटना के बाद पीड़ित ने सोमवार को कोतवाली पहुंचकर साइबर सेल में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। धर्म सिंह गौतम ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि पिछले दो दिनों के दौरान अचानक उनका मोबाइल फोन फ्रीज हो गया था। कुछ समय बाद जब मोबाइल सामान्य हुआ तो उन्हें संदेह हुआ।

इसके बाद उन्होंने अपने बैंक खाते की जांच की, जिसमें पता चला कि उनके खाते से बिना अनुमति के दो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। पहला ट्रांजैक्शन गूगल पे के माध्यम से 45 हजार रुपये तथा दूसरा पेटीएम के माध्यम से 50 हजार रुपये का किया गया। इस प्रकार उनके खाते से कुल 95 हजार रुपये की साइबर ठगी हो गई। पीड़ित ने बताया कि घटना से वह मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर साइबर ठगों का पता लगाने,उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा ठगी गई धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। साइबर सेल ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।