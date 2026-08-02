Mau News: खाद्य निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर का किया निरीक्षण
Mau News: - जांच के लिए कुल तीन औषधियों के लिए नमूने दौरान फर्म स्वामी अवनीश राय अनुपस्थित पाये गए। क्रय-विक्रय अभिलेखों की जांच कर आवश्यक प्रपत्रों को फर्म स
Mau News: मऊ, संवाददाता। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य निरीक्षक आशुतोष कुमार चौबे ने शनिवार को सहादतपुरा स्थित एक गैस्ट्रो केयर प्लस मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फर्म स्वामी अवनीश राय अनुपस्थित पाये गए। क्रय-विक्रय अभिलेखों की जांच कर आवश्यक प्रपत्रों को फर्म स्वामी के हस्ताक्षर कराने के बाद साक्ष्य के रूप में संकलित किया। साथ ही जांच के लिए कुल तीन औषधियों के नमूने भी लिए। फर्म के निरीक्षण के समय यह भी संज्ञान में आया कि सम्बन्धित फर्म व्यवसाय के अतिरिक्त तथा फर्म के अनुज्ञप्ति पर अनुमोदित व्यक्ति के अतिरिक्त भी लोगों के बैठक के लिए उपयोग में लाया जाता है।
जिस पर फर्म स्वामी को अनुज्ञप्ति स्थल पर अनिधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के लिए उचित प्रबन्ध कर सूचित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण आख्या की प्रति औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया।
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