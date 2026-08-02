Mau News: चलती कार में अचानक लगीं आग, चालक ने कूदकर बचाई जान
Mau News: मऊ के सरायलखंसी थाना क्षेत्र में एक चलती वैगनआर में अचानक आग लग गई। कार में बैठे सभी लोग समय पर बाहर निकलने में सफल रहे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने में घंटों मेहनत की, लेकिन गाड़ी पूरी तरह जल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसमें आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी हो सकता है।
Mau News: मऊ, संवाददाता। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के कचहरी मोड़ के पास रविवार दोपहर लगभग एक बजे चलती वैगनआर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी उसकी चपेट में आ गई और धू-धू कर जलने लगी। हालांकि, कार में सवार सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। लेकिन तब पूरी गाड़ी जल गई। वैगनार सवार मुहम्मदाबाद गोहना से वन देवी के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी यह घटना हुई। आग लगते ही सभी सवारों ने तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।
इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जो राहत की बात है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यदि फायर विभाग समय पर पहुंच जाता तो कार का कुछ हिस्सा बचाया जा सकता था। लोगों का कहना है कि कार करीब एक घंटे तक जलती रही। घटना के बाद सरायलखंसी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी के कारण लगी हो सकती है, लेकिन वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस और फायर विभाग संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रहे हैं।
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