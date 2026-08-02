Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mau News: मुर्गी फार्म में लगी आग, बिजली के उपकरण जलकर राख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

Mau News: - मौके पर जुटे लोगों ने आग पर पाया काबू, बड़ा हादसा टला स्थित एक मुर्गी फार्म में शनिवार की शाम करीब सात बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से स्टेब

Mau News: मुर्गी फार्म में लगी आग, बिजली के उपकरण जलकर राख

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहाना, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के नगरीपार गांव स्थित एक मुर्गी फार्म में शनिवार की शाम करीब सात बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से स्टेब्लाइजर समेत उससे जुड़े कई विद्युत उपकरण जलकर नष्ट हो गए। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। नगरीपार गांव में कैलाश कश्यप मुर्गी फार्म का संचालन करते हैं। इस फार्म में लाईट आदि की व्यवस्था के लिए बिजली के उपकरण लगाए हुए हैं। शनिवार की शाम फार्म में लगे 20 केवी के स्टेब्लाइजर में शॉर्ट सर्किट होने से लग गई। देखते ही देखते आग ने सीसीटीवी सिस्टम, अर्थिंग, सोलर वायरिंग तथा बिजली की वायरिंग को अपनी चपेट में ले लिया।

घटना के बाद फार्म में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कैलाश कश्यप ने बताया कि इस घटना में करीब 70 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। आग से फार्म के कई आवश्यक विद्युत उपकरण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि या मुर्गियों को नुकसान होने की सूचना नहीं है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mau News Mau Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।