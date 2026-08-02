Mau News: मुर्गी फार्म में लगी आग, बिजली के उपकरण जलकर राख
Mau News: - मौके पर जुटे लोगों ने आग पर पाया काबू, बड़ा हादसा टला स्थित एक मुर्गी फार्म में शनिवार की शाम करीब सात बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से स्टेब
Mau News: मुहम्मदाबाद गोहाना, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के नगरीपार गांव स्थित एक मुर्गी फार्म में शनिवार की शाम करीब सात बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से स्टेब्लाइजर समेत उससे जुड़े कई विद्युत उपकरण जलकर नष्ट हो गए। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। नगरीपार गांव में कैलाश कश्यप मुर्गी फार्म का संचालन करते हैं। इस फार्म में लाईट आदि की व्यवस्था के लिए बिजली के उपकरण लगाए हुए हैं। शनिवार की शाम फार्म में लगे 20 केवी के स्टेब्लाइजर में शॉर्ट सर्किट होने से लग गई। देखते ही देखते आग ने सीसीटीवी सिस्टम, अर्थिंग, सोलर वायरिंग तथा बिजली की वायरिंग को अपनी चपेट में ले लिया।
घटना के बाद फार्म में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कैलाश कश्यप ने बताया कि इस घटना में करीब 70 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। आग से फार्म के कई आवश्यक विद्युत उपकरण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि या मुर्गियों को नुकसान होने की सूचना नहीं है।
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