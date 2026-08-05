Mau News: सब्सिडीयुक्त बीज के लिए पोर्टल पर करानी होगी किसानों को बुकिंग

Mau News: मऊ, संवाददाता। रवि फसल की बोआई को सब्सिडीयुक्त बीज लेने के लिए किसानों को पोर्टल पर बुकिंग कराना होगा। इसके बाद ही राजकीय वितरण केंद्रों से गेहूं एवं अन्य फसलों का बीज वितरित होगा। बुकिंग नहीं कराने वाले किसानों को प्राइवेट से महंगे दामों पर बीज खरीद कर खेती करनी होगी। बीज के बुकिंग की व्यवस्था पहली बार लागू की गई है। इससे किसानों को आसानी से बीज मिल सकेगा। जनपद में लगभग तीन लाख से अधिक किसान पंजीकृत है। इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष 1.20 लाख हेक्टेयर में रवि फसल की बोआई की जाती है। पहले बिना बुकि बुकिंग के ही राजकीय बीज गोदामों से सब्सिडीयुक्त बीज मिल जाता है।

बीज का वितरण आधार कार्ड के आधार पर किया जाता था। इसके कारण प्रत्येक वर्ष बीज की मारामारी होती थी। अधिकांश किसानों को बीज नहीं मिलने के कारण प्राइवेट दुकानों से खरीद कर खेतों की बोवाई करना पड़ता था। इससे विभाग को बीज की कालाबाजारी होने का अंदेशा था। इसकी रोकथाम लिए कृषि विभाग की तरफ से पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल को 15 अगस्त तक के लिए खोला गया है। किसानों को सब्सिडीयुक्त बीज प्राप्त करने के पोर्टल पर बीज की बुकिंग कराना होगा। साथ ही खेत के रकबा की जानकारी देनी होगी। इसके आधार पर जिले को बीज का आवंटन होगा और बुकिंग वाले किसानों को केंद्र से बोआई के लिए बीज का वितरण किया जाएगा। बुकिंग नहीं कराने पर बड़े काश्तकार भी बीज से वंचित हो जाएंगे और उसे भी प्राइवेट से ही बीज खरीद कर खेतों की बोआई करना होगा। बुकिंग कराने के लिए कृषि विभाग की तरफ से किसानों को पोर्टल की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। किसान मोबाइल व जनसेवा केंद्र के माध्यम से पोर्टल पर बीज की बुकिंग करा सकते हैं।