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Mau News: थाना गेट पर जीजा-साले के बीच मारपीट, पुलिस ने कराया शांत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: हलधरपुर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान राजेश चौहान और उनकी पत्नी आरती देवी के बीच झगड़ा हुआ। आरती ने शिकायत दर्ज कराई और उनके समर्थक भाई भी थाना पहुंचे। जगह पर हंगामा हुआ, जिसमें जीजा और साले के बीच हाथापाई हुई। पुलिस ने घटना पर नियंत्रण पाया और जांच की प्रक्रिया शुरू की।

Mau News: थाना गेट पर जीजा-साले के बीच मारपीट, पुलिस ने कराया शांत

Mau News: पहसा। हलधरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगवां पश्चिम, पूरा चौहान बस्ती निवासी राजेश चौहान और उनकी पत्नी आरती देवी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद ने मंगलवार को थाना परिसर के बाहर नया मोड़ ले लिया। आरती देवी अपने पति राजेश चौहान के विरुद्ध शिकायत लेकर हलधरपुर थाने पहुंचीं। सूचना मिलने पर आरती देवी के भाई भी अपनी बहन के समर्थन में थाने पहुंचे। इसी दौरान थाना गेट पर उनकी मुलाकात राजेश चौहान से हो गई। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ने पर जीजा और साले के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

हंगामे की सूचना मिलते ही हलधरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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