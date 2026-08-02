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Mau News: समिति के प्रयास से आठ दंपति साथ रहने को हुए राजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: सचित्र : 02-एसपी कार्यालय प्रांगण में रविवार को परिवार परामर्श समिति की बैठक में पारिवारिक विवाद को सुनते समिति के पदाधिकारी के पदाधिकारी मऊ, संवाददा

Mau News: समिति के प्रयास से आठ दंपति साथ रहने को हुए राजी

Mau News: मऊ, संवाददाता। पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रांगण में रविवार को परिवार परामर्श समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान 49 पारिवारिक मामले आए। इनमें से मौके पर 16 का निस्तारण करा दिया गया। वहीं परिवार परामर्श समिति के प्रयास से आठ दंपति एक साथ रहने को राजी हो गए। एक मामले में एफआईआर भी दर्ज हुआ। सात फाईलें बंद कर दी गई। समिति के प्रयास से लक्ष्मी-पीयूष, परमीन-सादा, सुमैया-अफरोज, सुधा-अंगद, सुमन-संतोष, सभ्या-चन्दन, लक्ष्मीना-शनि और रीमा-मुकेश आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ रहने को राजी हुए। समिति की बैठक की अगली तारीख 09 अगस्त दी गई। परामर्श समिति की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिस, मौलवी अरशद, एसआई मधु शर्मा, इन्द्रभूषण पांडेय, समरजीत यादव, पूनम पाल, राजलक्ष्मी, करिश्मा आदि रहे।

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