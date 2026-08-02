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Mau News: निजी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: मऊ में एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लाया। स्वास्थ्य विभाग ने घटना की जांच के लिए टीम का गठन किया है, लेकिन परिजनों ने अभी तक थाने में कोई तहरीर नहीं दी है।

Mau News: निजी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा

Mau News: मऊ, संवाददाता। शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ब्रम्हस्थान के पास स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना पाते ही शहर कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद समझाने-बुझाने पर किसी तरह से मामला शांत हुआ। उधर पूरे प्रकरण की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम का गठन कर दिया गया है। घटना के बाबत परिजनों की तरफ से थाने में कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। हलधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नसीराबाद गांव की रहने वाली एक महिला को उपचार के लिए शहर कोतवाली क्षेत्र के ब्रम्हस्थान स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए दो दिन पूर्व भर्ती कराया गया था।

इस बीच रविवार की सुबह परिजनों ने आरोप लगाया कि चिकित्सकों द्वारा उपचार की लापरवाही बरती गई है और महिला की हालत काफी गंभीर हो गई है। इस दौरान रविवार की शाम को उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत से आक्रोशित लोगों ने प्राइवेट अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद समझाने-बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। देर शाम तक अस्पताल प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता चलती रही। शहर कोतवाल प्रमेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाबत परिजनों की तरफ से अभी तक कोई भी तहरीर थाने में नहीं दी गई है। फिलहाल पुलिस टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

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