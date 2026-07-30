Mau News: सड़क पर गिरा शीशम का विशाल पेड़, तीन घंटे आवागमन बाधित

Mau News: सूरजपुर, हिन्दुस्तान संवाद। दोहरीघाट क्षेत्र अंतर्गत कोरौली माइनर से अहिरानी जाने वाले मार्ग पर हरिपरा स्थित जियो टावर के पास गुरुवार की सुबह करीब नौ बजे तेज हवा के झोंकों के चलते काफी पुराना शीशम का विशाल पेड़ अचानक सड़क पर गिर पड़ा। संयोग अच्छा रहा कि उस समय कोई राहगीर पेड़ की चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सड़क पर पेड़ गिरने से लगभग तीन घंटे तक आवागमन बाधित रहा। वहीं बिजली के तार टूटने से बिजली भी गुल हो गई। जिससे लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर पेड़ गिरने के कारण मुख्य मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया।

जिससे लगभग तीन घंटे तक इस सड़क पर आवागमन बंद रहा। सड़क बंद होने से यात्रियों, स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेड़ गिरने केदौरान बिजली तार भी प्रभावित हो गए, जिससे संबंधित गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मजदूरों की मदद से पेड़ की कटाई कर उसे सड़क से हटाया गया। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका और लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं बिजली विभाग द्वारा भी क्षतिग्रस्त तारों की मरम्मत कर आपूर्ति बहाल की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क किनारे कई पुराने और विशाल पेड़ मौजूद हैं। उन्होंने प्रशासन से ऐसे पेड़ों की नियमित जांच कराने और सम्भावित खतरे वाले पेड़ों की छंटाई कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।--------------------------