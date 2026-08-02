Mau News: पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च
Mau News: मऊ में कांवर यात्रा, चेहल्लुम और बारावफात को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एसपी कमलेश बहादुर ने संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु रखा जाएगा।
Mau News: मऊ, संवाददाता। कांवर यात्रा, चेहल्लुम और बारावफात को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने शहर के संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों को सतर्क रहने के साथ किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। फ्लैग मार्च के दौरान एसपी ने प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, धार्मिक स्थलों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और कहा कि त्योहारों के दौरान हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए।त्योहारों
के दौरान भीड़ और यातायात को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में रूट डायवर्जन लागू किया गया है। साथ ही पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और यातायात सुचारु बना रहे।फ्लैग मार्च के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, नगर कोतवाल और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से संवाद कर अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। साथ ही स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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