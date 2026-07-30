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Mau News: महिलाओं से संवाद कर सुरक्षा के बाबत किया जागरुक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - क्षेत्राधिकारी कार्यालय में आयोजित हुआ संवाद कार्यक्रम क्षेत्राधिकारी डॉ.जितेन्द्र कुमार सिंह ने महिलाओं को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों व बचाव के

Mau News: महिलाओं से संवाद कर सुरक्षा के बाबत किया जागरुक

Mau News: घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील अंतर्गत नगर क्षेत्र स्थित क्षेत्राधिकारी कार्यालय में बुधवार को मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें क्षेत्राधिकारी डॉ.जितेन्द्र कुमार सिंह ने महिलाओं को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों व बचाव के बारे में जानकारी दी व उनकी समस्याएं सुनी। मिशन शक्ति के तहत बुधवार को क्षेत्राधिकारी कार्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल महिलाओं और युवतियों को संबोधित करते हुए सीओ ने महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, कानून व्यवस्था और महिलाओं के अधिकारों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने किसी भी समस्या की स्थिति में बेझिझक पुलिस से संपर्क करने का आह्वान किया।

बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न आपातकाल की स्थिति से निपटने की जानकारी देना, सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली से परिचित कराना, उन्हें सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना और विभागों से सीधा संवाद स्थापित कर सामाजिक एवं प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाना था। इस दौरान कोतवाली की महिला उपनिरीक्षक यशोदा व रिचा सोनी, महिला आरक्षी काजल सिंह व पुष्पलता पाण्डेय, विकास कुमार, रजनीश कुमार मिश्रा सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

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