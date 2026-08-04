Mau News: राजकीय आईटीआई में दिव्यांगजन रोजगार मेला कल
Mau News: मऊ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में दिव्यांगजनों को रोऊ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में दिव्यांगजनों को रोजगार के बेहतर अ
Mau News: मऊ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में दिव्यांगजनों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 06 अगस्त को सुबह दस बजे से सहादतपुरा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक दिवसीय दिव्यांगजन रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला समन्वयक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने बताया कि इस रोजगार मेले में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने इच्छुक दिव्यांगजन अभ्यर्थियों से अपील किया कि वे अपने शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति, दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ के साथ रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।