Mau News: ई-रिक्शा चालक हत्याकांड में प्रेमिका समेत दो आरोपी गिरफ्तार
Mau News: मऊ के मुंगेश्वर कांशीराम आवास कॉलोनी में एक ई-रिक्शा चालक की प्रेम संबंध और आपसी रंजिश के कारण हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों, जिसमें मुख्य आरोपी की प्रेमिका भी शामिल है, को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अब भी फरार है।
Mau News: मऊ, संवाददाता। सरायलखंसी क्षेत्र के मुंगेश्वर कांशीराम आवास कॉलोनी में ई-रिक्शा चालक की अवैध संबंध को लेकर हुई हत्या के मामले में मंगलवार को पुलिस टीम ने सरवां मोड़ कंधेरी रणबीरपुर बार्डर के पास से हत्याकांड में शामिल प्रेमिका समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार है। मामले का पर्दाफाश करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि हत्या का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश है। पुलिस की जांच में पाया गया कि हत्याकांड में गिरफ्तार महिला का कई युवकों के साथ अवैध संबंध था। बताया कि गाजीपुर के जंगीपुर निवासी 36 वर्षीय असगर अली सरायलखंसी थाना क्षेत्र के मुंगेश्वर सुल्तानपुर कांशीराम में रहकर ई रिक्शा चलाने का काम करता था।
असगर अली की एक दिन पहले घर के सामने चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाबत मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी हुई थी। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देश पर हत्याकांड का पर्दाफाश के लिए दो टीमों का गठन किया गया था। चौबीस घंटे के अंदर मामले का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मृतक की प्रेमिका और पांच बच्चों की मां 38 वर्षीय शहजादी उर्फ घुघनी निवासी मुंशीपुरा को सरवां मोड़ कंधेरी के पास से गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपी 22 वर्षीय सूरज राजभर निवासी मुंशीपुरा ओवरब्रिज को रणबीरपुर बार्डर के पास से गिरफ्तार किया जबकि फरार तीसरे आरोपी आकाश राव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश देने में जुटी हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि जल्द ही फरार तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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