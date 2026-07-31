Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mau News: जांच के लिए ड्रग वेयर हाउस से लिए दस औषधियों के नमूने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

Mau News: - निर्धारित मानकों के अनुरूप औषधियों का भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश र हाउस का किया निरीक्षण सचित्र : 02-बगली पिजरा में संचालित जनपदीय ड्रग वेयर ह

Mau News: जांच के लिए ड्रग वेयर हाउस से लिए दस औषधियों के नमूने

Mau News: मऊ, संवाददाता। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद में नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक आशुतोष कुमार चौबे ने बगली पिजरा में यूपीएमएससीएल द्वारा संचालित जनपदीय ड्रग वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न औषधियों के कुल 10 नमूने जांच के लिए संग्रहित किया। निरीक्षण के दौरान भंडारित औषधियों के रख-रखाव एवं भंडारण व्यवस्था का अवलोकन किया। औषधियों का भंडारण निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। औषधि निरीक्षक ने बताया कि निरीक्षण आख्या को आवश्यक कार्रवाई के लिए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को प्रेषित कर दिया गया है।

साथ ही, संग्रहित नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनपदवासियों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की निरीक्षण एवं नमूना संग्रह की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखने की बात कही।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mau News Mau Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।