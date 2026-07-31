Mau News: जांच के लिए ड्रग वेयर हाउस से लिए दस औषधियों के नमूने
Mau News: - निर्धारित मानकों के अनुरूप औषधियों का भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश र हाउस का किया निरीक्षण सचित्र : 02-बगली पिजरा में संचालित जनपदीय ड्रग वेयर ह
Mau News: मऊ, संवाददाता। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद में नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक आशुतोष कुमार चौबे ने बगली पिजरा में यूपीएमएससीएल द्वारा संचालित जनपदीय ड्रग वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न औषधियों के कुल 10 नमूने जांच के लिए संग्रहित किया। निरीक्षण के दौरान भंडारित औषधियों के रख-रखाव एवं भंडारण व्यवस्था का अवलोकन किया। औषधियों का भंडारण निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। औषधि निरीक्षक ने बताया कि निरीक्षण आख्या को आवश्यक कार्रवाई के लिए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को प्रेषित कर दिया गया है।
साथ ही, संग्रहित नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनपदवासियों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की निरीक्षण एवं नमूना संग्रह की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखने की बात कही।
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