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Mau News: जिला गंगा समिति ने चलाया पर्यावरण संरक्षण अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - आम एवं बेल के पौधों का किया रोपण, किया जागरुक जिला गंगा समिति ने चलाया पर्यावरण संरक्षण अभियानजिला गंगा समिति ने चलाया पर्यावरण संरक्षण अभियानजिला ग

Mau News: जिला गंगा समिति ने चलाया पर्यावरण संरक्षण अभियान

Mau News: मऊ, संवाददाता। सावन माह के प्रथम सोमवार के पावन अवसर पर जिला गंगा समिति, मऊ द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं नदियों की स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अरशद जमाल ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति मऊ, डॉ.हेमंत यादव ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को नदियों की स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि सावन के इस पावन अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली पूजा सामग्री को नदियों में प्रवाहित नहीं करेंगे।

पूजा सामग्री को निर्धारित स्थान पर एकत्र कर मिट्टी में दबाया जाए अथवा उचित तरीके से उसका निस्तारण किया जाए, ताकि हमारी नदियाँ स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषणमुक्त बनी रहें। कार्यक्रम में जय प्रकाश प्रजापति, उमेश चंद्र, सहायक अध्यापक खरभान यादव, विभा राय, प्रियंका सिंह, प्रीति राजभर इत्यादि उपस्थित रहे।

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