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Mau News: 1.13 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन डिजिटल लाइब्रेरी किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - नगर के छात्र-छात्राओं को मिलेगी आन-लाइन अध्ययन की सुविधाबाद नगर के वार्ड संख्या 22 स्थित मोहल्ला इमिलिया में लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से पाल

Mau News: 1.13 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन डिजिटल लाइब्रेरी किया निरीक्षण

Mau News: मऊ, संवाददाता। नगर विकास मंत्री एके शर्मा की पहल के बाद नगर के वार्ड संख्या 22 स्थित मोहल्ला इमिलिया में लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से पालिका की निर्माणाधीन डिजिटल लाइब्रेरी भवन का बुधवार को अधिशासी अधिकारी डा. मणि भूषण तिवारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लेते हुए अवर अभियंता (सिविल) को निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने का आवश्यक निर्देश दिया। इस संदर्भ में पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण से नगर क्षेत्र के विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं तथा अन्य पाठकों को आधुनिक तकनीक से युक्त अध्ययन की सुविधायें स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी में ऑन-लाइन अध्ययन, ई-बुक्स, इंटरनेट सुविधा एवं अन्य डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराये जाएंगे, जिससे छात्रों को बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्माण कार्य समय से पूरा कराने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी/उप नगर आयुक्त डा. मणि भूषण तिवारी ने निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी के बन जाने से हर प्रकार की जानकारी, वैश्विक स्तर की अध्ययन सुविधा, सभी विषयों पर पर्याप्त जानकारी के साथ डिजिटल पुस्तकें भी लाइब्रेरी में उपलब्ध होंगी। इससे छात्रों के समय एवं धन आदि की बचत के साथ नगर में ही उन्हें सरल अध्ययन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।-------------------------------------

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