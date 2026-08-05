Mau News: आस्था की जलधार में भीग रहे महादेव, मंदिरों में लग रही कतार

Mau News: मऊ, संवाददाता। पवित्र सावन माह में भव्यता बिखेर रहे शिवालयों की आध्यात्मिक गतिविधियां बढ़ गई है। शिव मंदिर परिसर में सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं का आवागमन बना रह रहा है। साधक विधिविधान से पूजा अर्चना और अभिषेक कर मनौती मांग रहे हैं। घरों में श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव से रूद्राभिषेक करा रहें हैं। शिवमंदिरों में अल सुबह से ही बोल-बम की गूंज सुनाई देने लग रहीं है। इससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया हैं। भगवान शिव के प्रिय मास सावन में शिवालय गुलजार हो गए हैं। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की कतार लग रही है तो दूसरी ओर देवघर जाने के लिए कांवरियों का जत्था रवाना होने लगा है। विभिन्न वाहनों के जरिए देवघर जाने वाले श्रद्धालु गौरीशंकर मंदिर, शिव झारखंड मंदिर, पतालनाथ मंदिर, शीतलता धाम स्थित शिवमंदिर आदि के दर्शन-पूजन से अपनी यात्रा की शुरूआत कर रहे हैं। बुधवार को भी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। शिवमंदिरों पर एक अनुष्ठान समाप्त नहीं हो रहा है कि दूसरा शुरू हो जा रहा है। कोई भजन-कीर्तन के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को कृपा बटोरना चाह रहा है तो कोई भंडारे में भोजन कराकर शिव शक्ति को प्रसन्न करने में लगा है। वहीं विभिन्न स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया।