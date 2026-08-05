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Mau News: आस्था की जलधार में भीग रहे महादेव, मंदिरों में लग रही कतार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - घरों में रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन व पूजा पाठ का हो रहा आयोजनआस्था की जलधार में भीग रहे महादेव, मंदिरों में लग रही कतारआस्था की जलधार में भीग रहे महाद

Mau News: आस्था की जलधार में भीग रहे महादेव, मंदिरों में लग रही कतार

Mau News: मऊ, संवाददाता। पवित्र सावन माह में भव्यता बिखेर रहे शिवालयों की आध्यात्मिक गतिविधियां बढ़ गई है। शिव मंदिर परिसर में सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं का आवागमन बना रह रहा है। साधक विधिविधान से पूजा अर्चना और अभिषेक कर मनौती मांग रहे हैं। घरों में श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव से रूद्राभिषेक करा रहें हैं। शिवमंदिरों में अल सुबह से ही बोल-बम की गूंज सुनाई देने लग रहीं है। इससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया हैं। भगवान शिव के प्रिय मास सावन में शिवालय गुलजार हो गए हैं। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की कतार लग रही है तो दूसरी ओर देवघर जाने के लिए कांवरियों का जत्था रवाना होने लगा है। विभिन्न वाहनों के जरिए देवघर जाने वाले श्रद्धालु गौरीशंकर मंदिर, शिव झारखंड मंदिर, पतालनाथ मंदिर, शीतलता धाम स्थित शिवमंदिर आदि के दर्शन-पूजन से अपनी यात्रा की शुरूआत कर रहे हैं। बुधवार को भी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। शिवमंदिरों पर एक अनुष्ठान समाप्त नहीं हो रहा है कि दूसरा शुरू हो जा रहा है। कोई भजन-कीर्तन के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को कृपा बटोरना चाह रहा है तो कोई भंडारे में भोजन कराकर शिव शक्ति को प्रसन्न करने में लगा है। वहीं विभिन्न स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया।

शिवालयों में गूंज रहा बम-बम भोले शंकर

दोहरीघाट। क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु सुबह-शाम पहुंचकर विधि-विधान पूर्वक भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। कस्बा स्थित प्राचीन गौरीशंकर और रजतेश्वर मंदिर पर भोर में ही दर्शन पूजन का कार्य शुरू हो जा रहा है। श्रद्धालुओं द्वारा बम-बम भोले शंकर के जयघोष से पूरा वातारण भक्तिमय हो गया है। आचार्य श्याम जी पांडेय ने बताया कि जो भी श्रद्धालु सावन माह में रुद्राभिषेक कराकर लोगों को भंडारा का प्रसाद वितरित करते हैं एवं स्वयं ग्रहण करते हैं भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन माह में शिवालयों में श्रद्धालु किस प्रकार की गतिविधियों में जुटे हैं?
श्रद्धालु शिवालयों में विधि-विधान पूर्वक पूजा-अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं।
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