Mau News: जनपद स्तरीय डेयरी कार्यशाला आज, व्यवसाय की मिलेगी जानकारी

Mau News: मऊ, संवाददाता। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी, नन्द बाबा दुग्ध मिशन मऊ ने बताया कि दुग्धशाला विकास विभाग एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 05 अगस्त को सुबह 10 बजे विकास भवन परिसर में जनपद स्तरीय डेयरी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों एवं पशुपालकों को आधुनिक डेयरी प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन, पशुपालन में नवीन तकनीकों तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक डेयरी प्रबंधन, डेयरी प्रसंस्करण, संतुलित एवं वैज्ञानिक चारा प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, दुग्ध मूल्य संवर्धन, तथा दुग्धशाला विकास विभाग एवं पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।