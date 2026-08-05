Mau News: मुख्यमंत्री गौसंवर्धन योजना में चयनित 28 लाभार्थियों को मिला पत्र

Mau News: मऊ, संवाददाता। दुग्ध विकास विभाग के स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री गौसंवर्धन योजना की भी समीक्षा की गई। योजना के तहत जनपद को प्राप्त 118 लक्ष्यों के सापेक्ष अब तक 14 महिला एवं 14 पुरुष सहित कुल 28 पात्र आवेदनों की प्राप्ति हुई। चयनित सभी 28 लाभार्थियों को मुख्य विकास अधिकारी ने चयन पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने चयनित लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वे चयन पत्र प्राप्त होने के दो माह के भीतर गायों का क्रय कर उसकी बिल एवं आवश्यक अभिलेख संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें शासन द्वारा अनुमन्य सब्सिडी का समयबद्ध लाभ मिल सके।