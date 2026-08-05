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Mau News: मुख्यमंत्री गौसंवर्धन योजना में चयनित 28 लाभार्थियों को मिला पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - प्रदेश स्तर पर आयोजित कार्यक्रम का विकास भवन सभागार में हुआ सजीव प्रसारणनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन सचित्र : 02-विकास भवन सभागार में बुधवार

Mau News: मुख्यमंत्री गौसंवर्धन योजना में चयनित 28 लाभार्थियों को मिला पत्र

Mau News: मऊ, संवाददाता। दुग्ध विकास विभाग के स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री गौसंवर्धन योजना की भी समीक्षा की गई। योजना के तहत जनपद को प्राप्त 118 लक्ष्यों के सापेक्ष अब तक 14 महिला एवं 14 पुरुष सहित कुल 28 पात्र आवेदनों की प्राप्ति हुई। चयनित सभी 28 लाभार्थियों को मुख्य विकास अधिकारी ने चयन पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने चयनित लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वे चयन पत्र प्राप्त होने के दो माह के भीतर गायों का क्रय कर उसकी बिल एवं आवश्यक अभिलेख संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें शासन द्वारा अनुमन्य सब्सिडी का समयबद्ध लाभ मिल सके।

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उन्होंने बताया कि प्रत्येक चयनित लाभार्थी द्वारा अधिकतम 2 लाख रुपये तक का व्यय किया जाना है। जिस पर शासन द्वारा 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने लाभार्थियों से डेयरी व्यवसाय को स्वरोजगार का सशक्त माध्यम बनाते हुए अपनी आय में वृद्धि करने तथा अन्य पशुपालकों को भी प्रेरित करने का आह्वान किया। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी, नन्द बाबा दुग्ध मिशन मऊ राकेश चंद्र भारद्वाज ने पशुपालकों से वैज्ञानिक एवं आधुनिक तकनीकों को अपनाकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

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