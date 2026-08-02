Mau News: पिपरीडीह गांव के सामने रेलवेअंडरपास बनाने का आदेश

Mau News: मऊ, संवाददाता। वाराणसी-भटनी रेलखंड पर स्थित पिपरीडीह स्टेशन के आगे पिपरीडीह गांव के सामने लोगों के काफी संघर्ष के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रेलवे विभाग अंडरपास बनाने के लिए तैयार हो गया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। अंडरपास बनाने की मांग को लेकर संघर्षरत समाजसेवी राकेश गुप्ता का ग्रामीणों ने रविवार की सुबह फूल माला पहनाकर खुशी का इजहार किया। वाराणसी-भटनी रेलखंड पर स्थित पिपरीडीह स्टेशन के आगे पिपरीडीह गांव के सामने रेलवे द्वारा सन 2021 सिंतबर माह में रेलवे फाटक को बंद कर दिया था। जिससे क्षेत्र पिपरीडीह हासपुर, मड़ईया, फुलवरिया नईबस्ती आदि गांवों की लगभग 5000 से अधिक की आबादी क्षेत्रीय बाजार से कट गई थी।

ग्रामीणों को क्षेत्रीय बाजार तथा पशु अस्पताल जाने के लिए 6-8 किमी दूरी तय कर जाना पड़ता है। मौके पर रेलवे अंडरपास बनाने के लिए दिसंबर 2025 से पिपरीडीह गांव निवासी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। काफी संघर्ष के बाद अधिवक्ता जयप्रकाश गुप्ता ने उच्च न्यायालय के सामने गांव की समस्याओं को बारीकी से रखा। 17 जुलाई 2026 को रेलवे बोर्ड द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। रेलवे बोर्ड द्वारा 20 जुलाई 2026 से लगभग दो से तीन माह के भीतर पूर्ण कर रेलवे अंडरपास बनाने हेतू एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। रविवार की सुबह वादी राकेश कुमार गुप्ता के वाराणसी से ट्रेन द्वारा पिपरीडीह स्टेशन पर पहुंचने पर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मऊ अजय साहू, जिलाध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल मऊ, वैश्य समाज महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कृष्ण खंडेलवाल, अर्चना बर्नवाल, अमित सिंह, आनंद सिंह गुड्डू, गीरीश बर्नवाल, रजापत राम, अंबिका यादव, अंकित राम, रामजीत चौहान,पंचम चौहान ,असगर अहमद, राजेश पांडेय, धीरेन्द्र मौर्य आदि शामिल रहे।