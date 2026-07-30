Mau News: फरार अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धारा 82 की हुई कार्रवाई
Mau News: मऊ में थाना रानीपुर क्षेत्र के रविन्द्र पर गंभीर धाराओं के तहत आरोप हैं। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। कोर्ट ने 7 जनवरी को उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर कोर्ट के आदेश पर धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई है।
Mau News: मऊ, संवाददाता। थाना रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत गंभीर धाराओं में फरार अभियुक्त रविन्द्र निवासी पड़री नेवादा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धारा 82 की कार्रवाई की गई है। शहर कोतवाली के सारहू चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि फरार अभियुक्त के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी भारतीय दंड संहिता से सम्बंधित मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस टीम को उसकी काफी दिनों से तलाश है, लेकिन वह फरार चल रहा है। न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ 7 जनवरी को गैर-जमानती वारंट एनबीडब्ल्यू भी जारी किया गया था। बावजूद अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट के आदेश पर उसके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत वारंट जारी किया है।
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