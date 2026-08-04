Mau News: समाधान शिविर में 50 बिजली उपभोक्ताओं ने की शिकायतें
Mau News: सचित्र : 15-समाधान शिविर में बिजली उपभोक्ताओं की समस्या सुनते अधिकारी सचित्र : 15-समाधान शिविर में बिजली उपभोक्ताओं की समस्या सुनते अधिकारी सचित्र : 1
Mau News: घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। विद्युत वितरण मंडल घोसी के अंतर्गत घोसी, मधुबन, दोहरीघाट और अमिला उपखंड कार्यालयों में मंगलवार को विशेष उपभोक्ता समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे और विभागीय अधिकारियों ने उनकी शिकायतें दर्ज कर नियमानुसार निस्तारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। आयोजित शिविर में कुल 50 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें घोसी उपखंड में 20, दोहरीघाट में 21, अमिला में 5 तथा मधुबन में 4 शिकायतें प्राप्त हुईं। सभी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दर्ज कर उनके शीघ्र निस्तारण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
अधिशासी अभियंता श्रीप्रकाश ने बताया कि यह विशेष समाधान अभियान 31 अगस्त तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर विद्युत सेवाओं से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। जिससे उन्हें कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
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