Mau News: पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय मेंअतिथि भोजन दान कार्यक्रम

Mau News: कोपागंज, हिन्दुस्तान संवाद। खण्ड विकास क्षेत्र के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कनियारीपुर में शुक्रवार को अतिथि भोजन दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के करीब 225 बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जितेंद्र गोयल जिला पंचायत सदस्य, मऊ रहे। कार्यक्रम में जितेंद्र कुमार गोयल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से अध्यापकों, अभिभावकों, बच्चों व समाज के लोगों के बीच बेहतर तालमेल रहता है तथा शिक्षण कार्य में भी नवीनता रहती है। कहा कि जिले में इस तरह का यह पहला कार्यक्रम है। अतिथि भोजन दान कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित कमलेश कुमार, प्रभारी हेडमास्टर संजय, सहायक अध्यापक बैरागी, श्वेता राय, प्रताप कुमार, संतोष कुमार, सत्यप्रकाश यादव एवं समस्त विद्यालय परिवार आगनबाड़ी कार्यकत्री, अभिभावकगण सहित क्षेत्र के प्रमुख लोग मौजूद रहे।