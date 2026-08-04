Mau News: कर्बला के शहीदों की याद में निकला चेहल्लुम का ताजिया जुलूस

Mau News: - तकरीर सुनकर अज़ादारों की आंखें हुई नम, पेश की नौहाख्वानी और मातमकर्बला के शहीदों की याद निकला चेहल्लुम का ताजियाकर्बला के शहीदों की याद निकला चेहल्ल

Mau News: मऊ, संवाददाता। जिलेभर में कर्बला के शहीदों की याद में चेहलुम का पर्व समारोह पूर्वक मनाया गया। जगह-जगह आयोजकों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजिया जुलूस निकाला गया। इस बीच शामिल अकीदतमंदों की तकरीर सुनकर अज़ादारों की आंखें नम हो गईं।

चेहलुम का जुलूस इसके बाद विभिन्न अंजुमनों ने नौहाख्वानी और मातम पेश किया। कई अंजुमनों ने दर्दभरे नौहे पेश किए। इन नौहों के माध्यम से कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश की गई। शहर के मालिक टोला स्थित इमामबाड़े से चेहल्लुम का जुलूस अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अज़ादार शामिल हुए और इमाम हुसैन (अ.स.) व शोहदाए कर्बला को खिराज-ए-अकीदत पेश की।

सुरक्षा व्यवस्था जुलूस अपने कदीमी रास्ते से होता हुआ औरंगाबाद स्थित कर्बला पहुंचा। जहां धार्मिक रस्में अदा की गईं। इस दौरान अंजुमन बाबुल इल्म जाफरिया के नौहाख्वानों ने पुरसोज़ अंदाज़ में नौहाख्वानी और मातम पेश किया, जिससे माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। जुलूस के पूरे मार्ग पर अमन-ओ-अमान और अनुशासन बनाए रखा गया। अंत में मुल्क में शांति, भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआ की गई।

कोपागंज संवाद के अनुसार हजरत इमाम हुसैन (अ.स.) के चेहलुम पर मंगलवार को नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पारंपरिक अलम और ताजियों का जुलूस पूरे अकीदत और गमगीन माहौल में निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। जुलूस की शुरुआत चौक नंबर-1 फुलेलपुरा से हुई। यहां इमाम-ए-जुमा व जमात मौलाना हसन रजा ने तकरीर करते हुए जनाब-ए-जैनब (स.अ.) की कुर्बानी, सब्र और इस्तिकामत पर प्रकाश डाला।

जुलूस का मार्ग इसके बाद ताजिया नंबर-1 की अंजुमन-ए-हाय मातमी ने नौहाख्वानी और मातम किया। मच्छर घट्टा पर बाजिदपुरा इमाम चौक से आए ताजिया नंबर-4 और 5 भी मुख्य जुलूस में शामिल हुए। विभिन्न अंजुमनों ने अपने-अपने अंदाज में नौहाख्वानी और मातम पेश किया। हनुमान चौक से होकर जुलूस गंज-ए-शहीदा स्थित पुराने कोपा कर्बला पहुंचा। यहां प्रशासन की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच शाम को ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस अवसर पर मौलाना हसन रजा, मौलाना शमशीर अली, मौलाना डॉ. मुंतजिर मेहदी, हाजी सकलैन, सकलैन हैदर, डॉ. सलमान, कर्रार अली, जफरुल हसन भारतीय, बाकर रजा शिबू, आबिद हुसैन, जमील असगर (गुड्डू), कायम मेहदी, हिफाजत हुसैन सहित बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे।

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बड़ागांव में मना चेहल्लुम का पर्व निकला जुलूस

घोसी। नगर के बड़ागाँव में मंगलवार को चेहल्लुम का पर्व मनाया गया। इस दौरान निकलते ताजिया जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने नोहा पढ़ते हुए इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगो को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर ग़ज़नफर अब्बास, अज़हर हुसैन,शाजिद हुसैन,ताहिर हुसैन, ज़मीरुल हसन ज़ाफ़र अब्बास, तफ़हीम हैदर, नज़र हैदर, जौहर अली, नज़र हुसैन, दुरुल हसन, सैयद असगर इमाम, अलमदार हुसैन, मौलाना मुज़ाहिर हुसैन, नूर मुहम्मद, मौलाना सैयद अली फाकरी, नसीम अख्तर, मज़हर नेता, अहमद औन, शफकत तक़ी, सैयद नौशाद अली, शिवपूजन माली,मौलाना जावेद हुसैनी आदि लोग मौजूद रहे।